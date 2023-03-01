Учащиеся ДШИ Тюменского института культуры дадут отчетный концерт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отчетный концерт учащихся Детской школы искусств Тюменского государственного института культуры состоится в зале органной и камерной музыки филармонии 9 апреля, начало в 12 часов. Творческие коллективы порадуют публику новыми номерами, сообщают организаторы.

Воспитанники школы продемонстрируют игру на разных музыкальных инструментах, покажут владение голосом. В программе заявлены сольное выступление, дуэты и коллективные номера.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.