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Учащиеся ДШИ Тюменского института культуры дадут отчетный концерт

Общество, 08:26 30 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отчетный концерт учащихся Детской школы искусств Тюменского государственного института культуры состоится в зале органной и камерной музыки филармонии 9 апреля, начало в 12 часов. Творческие коллективы порадуют публику новыми номерами, сообщают организаторы.

Воспитанники школы продемонстрируют игру на разных музыкальных инструментах, покажут владение голосом. В программе заявлены сольное выступление, дуэты и коллективные номера.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# ДШИ , Тюменская филармония

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