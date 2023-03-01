В Тюменской области объявили экстренное предупреждение о снеге с дождем и гололеде 29 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дождь, переходящий в снег, и гололед прогнозируют синоптики на юге Тюменской области 29 марта. Ветер ожидается северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-19 метров в секунду.

Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.