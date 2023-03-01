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Движение по двум центральным улицам Тюмени перекроют на весь апрель

Общество, 17:27 28 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по ул. Ленина на участке от здания музея "Городская дума" до ул. Перекопской в Тюмени перекроют в связи с капитальным ремонтом дороги с 1 по 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

На время работ организуют двухстороннее движение по ул. Республики на участке от здания № 2/2 до пересечения с ул. Перекопской. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

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# ремонт дорог

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