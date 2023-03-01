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Проект "Бережливое здравоохранение" внедряет тюменская поликлиника № 8

Общество, 18:37 29 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юным пациентам тюменской поликлиники № 8 стало проще получить справку для занятий в спортивных секциях и сдачи норм ГТО, документ теперь выдают прямо в школе.

С мая по октябрь 2022 года специалисты медучреждения выдали более трех тысяч справок, при этом школьникам и их родителям даже не пришлось идти в поликлинику.

Избежать наплыва желающих получить справки позволил проект новой модели медицинской организации "Бережливое здравоохранение". Лицей № 81 и школы № 9 и № 13 составили списки нуждающихся в справках.

Анализ документации по профилактическим осмотрам и определению группы здоровья проводит школьный медработник, но процедуры также проводятся в школах, сами справки детям выдают тоже школьные медработники.

Это не только позволяет пациентам и их родителям избежать лишних визитов в поликлинику, но и эффективно перераспределяет нагрузку между врачами и средним медицинским персоналом.

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# здравоохранение

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