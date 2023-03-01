В Тюменской области определят лучших чтецов произведений Александра Пушкина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Читаем Пушкина" пройдет в Тюменской области с 4 апреля по 6 июня в двух режимах. Участникам от 10 до 22 лет предлагают направить видео с прочтением стихов поэта. В очном туре, с 27 мая, жюри определит победителей, сообщает Дворец национальных культур "Строитель".

Номинации конкурса: проза, поэзия, "Читаем Пушкина на разных языках" - для жителей Тюменской области, приехавших из других стран.

"Конкурс призван сплотить представителей разных национальностей вокруг традиционных ценностей – любви к слову, литературному наследию, лучшим традициям прошлого для сохранения настоящего и развития будущего", - говорят организаторы.

Награждение победителей пройдет в день рождения Пушкина, 6 июня.

Положение творческого состязания на сайте.