  • 30 марта 202330.03.2023четверг
  • USD76,9781
    EUR83,4859
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области определят лучших чтецов произведений Александра Пушкина

Общество, 09:07 30 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Читаем Пушкина" пройдет в Тюменской области с 4 апреля по 6 июня в двух режимах. Участникам от 10 до 22 лет предлагают направить видео с прочтением стихов поэта. В очном туре, с 27 мая, жюри определит победителей, сообщает Дворец национальных культур "Строитель".

Номинации конкурса: проза, поэзия, "Читаем Пушкина на разных языках" - для жителей Тюменской области, приехавших из других стран.

"Конкурс призван сплотить представителей разных национальностей вокруг традиционных ценностей – любви к слову, литературному наследию, лучшим традициям прошлого для сохранения настоящего и развития будущего", - говорят организаторы.

Награждение победителей пройдет в день рождения Пушкина, 6 июня.

Положение творческого состязания на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Пушкин , конкурс , стихи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 30.03.2023Для тюменцев проведут интеллектуальную игру по творчеству Владислава Крапивина
09:29 30.03.2023Тюменцев приглашают на конкурс социальной журналистики "Герои пера"
09:18 30.03.2023Тюменские школьники отправятся в Санкт-Петербург на финал конкурса "Умножая таланты"
09:07 30.03.2023В Тюменской области определят лучших чтецов произведений Александра Пушкина