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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам здоровья в Тюменской области

Общество, 14:56 29 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия, посвященная Всемирному дню здоровья, начала работу в Тюменской области. Она продлится с 29 марта по 7 апреля.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии дадут рекомендации по профилактике заболеваний, связанных с питанием, таких как: ожирение, диабет, заболевания щитовидной железы, советы, как отказаться от вредных привычек, о занятиях спортом, вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Получить консультации в можно по телефону: (3452) 69-67-94.

В муниципальных районах области также работают горячие линии в территориальных отделах управления Роспотребнадзора. Здесь - список телефонов по муниципалитетам и часы работы.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения отмечает свое 75-летие. ВОЗ была основана по коллективной инициативе стран мира в 1948 году. для укрепления здоровья людей, поддержания безопасности в мире и служения интересам уязвимых групп населения, с тем чтобы каждый человек, где бы он ни находился, имел возможность достичь наивысшего уровня здоровья и благополучия. Девиз кампании по проведению Всемирного дня здоровья-2023 "Здоровье для всех".

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# ВОЗ , горячая линия , здоровье , Роспотребнадзор

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