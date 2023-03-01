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Тюменцев приглашают на конкурс социальной журналистики "Герои пера"

Общество, 09:29 30 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявки на конкурс социальной журналистики "Герои пера" принимают до 31 марта. Участвовать могут журналисты российских СМИ, редакции, блогеры, сообщают организаторы.

Всего представлено семь номинаций. Среди них "ТВ-герой", "На линии добра", "Печать общества", "Корпоративная пресса" и другие.

Цели конкурса — пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, воспитание подрастающего поколения.

Подача заявок и условия на сайте.

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# журналистика , конкурс

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