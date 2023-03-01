Жительницу Ишима вылечили от редкого заболевания

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Редкое заболевание - миастению генерализованной формы - выявил врач-невролог у 52-летней женщины в областной больнице N 4 в Ишиме. Пациентка поступила в отделение инфекции с коронавирусом. Кроме озноба и боли в горле отмечалась слабость в руках, западение головы, отсутствие голоса и невозможность употреблять пищу, даже воду женщина не могла пить, нарастала дыхательная недостаточность, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Учитывая тяжесть состояния, ее перевели в отделение реанимации, где установили точный диагноз. На третьи сутки пребывания в реанимации, со слов женщины, она начала возвращаться к жизни.

"Я несколько лет не понимала, что происходит со мной, очень хотела жить, поэтому долгое время искала причину своего состояния, прошла много обследований в разных городах страны, но все безуспешно. Я оказалась в руках врача профессионала, чему очень рада", – поделилась пациентка.

Как рассказал Фируз Бахридинов, миастения встречается у каждого пятого из 100 тыс. человек. Это хроническое заболевание с острым или постепенным началом. В данном случае симптоматика миастении усилилась на фоне ковидной инфекции.

Как выяснилось, женщина на протяжении двух последних лет страдала от этой болезни, у нее периодически пропадал голос, опускалось веко, появлялась слабость в руках, пальцы не слушались, во время приема жидкости она могла выйти через нос. Из-за переживаний женщина при росте 172 см весит чуть более 57 кг.

Сейчас на фоне терапии в лечении отмечается положительная динамика, женщина восстанавливается, самостоятельно ходит и уже выписана из больницы.