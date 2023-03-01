Тюменский технопарк "Кванториум" на время капремонта переедет в новое здание

| Фото: "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте

Детский технопарк "Кванториум", открытый на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени, может временно переехать в новое здание. Причина – капитальный ремонт, при котором невозможно проводить образовательную деятельность.

Точные его сроки пока не определены, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель тюменского детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

"Сейчас я стремлюсь найти хорошее, качественное помещение для переезда или открытия нового детского технопарка в будущем. Мы уже съездили в несколько зданий и строящийся объект по ул. Логунова, 8 нам понравился. Во время рабочей поездки мы посмотрели, есть ли там эвакуационные выходы, соблюдены ли меры пожарной безопасности и многое другое", – отметил руководитель "Кванториума".

По его словам, здание там современное, высокие потолки будут давать много естественного света. Это огромный плюс для технопарка.

"Да, было бы здорово переехать туда, но будет ли это так, я не могу сказать, потому что пока никаких соглашений не заключено. Возможно, нам предоставят на время капремонта другое помещение", – добавил он.

Сейчас "Кванториум" работает на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" по ул. Геологоразведчиков, 6а. Он располагается на площади 900 кв. м, занимая весь третий этаж, а также частично второй и первый. С сентября по май здесь постоянно обучается 1 тыс. 500 человек. В настоящее время действуют 12 направлений, в числе которых "Робоквантум", "Промышленный дизайн", "IT-квантум", "Автоквантум", "Аэроквантум" и другие. Помимо этого в технопарке проходят различные мастер-классы, чемпионаты, конкурсы, в которых принимают участие более 4 тыс. ребят в год.

"В Тюменской области пока работает единственный такой детский центр, но этого мало. Хотелось бы, конечно, открыть еще один или расшириться", - добавил Дмитрий Тарасов.

Напомним, в возводимом на ул. Логунова, 8 здании планируется открыть спортивно-оздоровительный и культурный центр. Завершение его строительства запланировано в первом квартале 2024 года.

Виктория Макарова