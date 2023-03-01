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Фуат Сайфитдинов навестил Героя России, тюменца Рустама Сайфуллина

Общество, 15:53 29 марта 2023

Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов навестил Героя России, тюменца Рустама Сайфуллина. Сейчас он проходит очередной курс реабилитации после тяжелого ранения в клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Москве, сообщает пресс-служба облдумы.

Вместе со спикером регионального парламента Сайфуллина навестила председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Ольга Занко. Отметим, что Фуат Сайфитдинов возглавляет региональный совет сторонников партии. Он принял участие в работе семинара профильной структуры, который состоялся в Москве.

Фуат Сайфитдинов постоянно общается с Рустамом Сайфуллиным и его семьей, оказывает поддержку. Герой России входит в региональный совет сторонников партии "Единая Россия", а его супруга Наталья объединила жен и матерей участников специальной военной операции из Тюменской области в проект "Надежный тыл". Проект, направленный на поддержку семей бойцов, был представлен на всероссийском семинаре сторонников "Единой России".

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# Единая Россия , облдума , Рустам Сайфуллин , Фуат Сайфитдинов

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