Тюменским гимназистам дали мастер-класс по грэпплингу

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новое направление "Грэпплинг в школу" торжественно открыли в тюменской гимназии № 83 в рамках межведомственного проекта "Спорт в школу". Об этом сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации гооода.

До официальной церемонии ученики встретились со знаменитым тюменским борцом – серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом и призёром чемпионатов мира, Европы, победителем 12-ти международных турниров, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР по греко-римской борьбе, почетным гражданином Тюмени Владимиром Чебоксаровым.

Владимир Васильевич поделился с ребятами воспоминаниями о профессиональном пути, сказал напутственные слова, отметив огромную роль спорта в формировании личности. Вручил знаки отличия ВФСК ГТО гимназистам. А после юные слушатели смогли сфотографироваться со знаменитым спортсменом, получить его автограф и рассмотреть его олимпийскую медаль.

"Сегодня гимназия № 83 распахнула свои двери для нового в рамках нашего межведомственного проекта вида спорта. Проект "Спорт в общеобразовательную школу" мы реализуем на протяжении 10 лет. В нем задействованы более 24 школ, 14 учреждений спорта и дополнительного образования. Грэпплинг стал 19-м видом спорта, включенным в проектную деятельность. Более 12 тысяч 500 мальчишек и девчонок сегодня занимаются разными видами спорта, не покидая стен своих школ. Такие результаты стали возможными благодаря тесному взаимодействию с департаментом образования, федерациями по видам спорта, за что им особая благодарность", - отметил в приветствии директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич.

Мероприятие продолжил мастер-класс по борьбе грэпплинг с участием учеников 2-го класса. Его провел мастер спорта по вольной борьбе, тренер по спортивной борьбе, учитель физкультуры гимназии № 83 Денис Мелюханов. Он вместе с помощниками – победителями первенств мира в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги Исой Албогачиевым, Исмаилом Адзиновым и Русланом Саидовым – показал основные элементы и приемы спортивной борьбы.