Фото и видео: первый этап реконструкции улицы Ленина в Тюмени выполнит АО "Мостострой-11"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап реконструкции ул. Ленина пройдет от Исторического сквера до ул. Льва Красина с 1 апреля до 15 ноября 2023 года. За это время подрядной организации АО "Мостострой-11" предстоит заменить дорожное полотно на площади 12 тыс. 936 кв. метров, обустроить тротуары, установить МАФы и высадить деревья и кустарники. Впервые на ул. Ленина появится велодорожка.

Анжела Лебедева