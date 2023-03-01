  • 29 марта 202329.03.2023среда
  • USD76,5939
    EUR82,7750
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фото и видео: первый этап реконструкции улицы Ленина в Тюмени выполнит АО "Мостострой-11"

Экономика, 18:04 29 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап реконструкции ул. Ленина пройдет от Исторического сквера до ул. Льва Красина с 1 апреля до 15 ноября 2023 года. За это время подрядной организации АО "Мостострой-11" предстоит заменить дорожное полотно на площади 12 тыс. 936 кв. метров, обустроить тротуары, установить МАФы и высадить деревья и кустарники. Впервые на ул. Ленина появится велодорожка.

﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Мостострой 11 , реконструкция , улица Ленина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 29.03.2023Фото и видео: первый этап реконструкции улицы Ленина в Тюмени выполнит АО "Мостострой-11"
17:09 29.03.2023Первый этап реконструкции ул. Ленина в Тюмени выполнят до 15 ноября 2023 года
16:03 29.03.2023Тюменским предпринимателям подскажут, как увеличить продажи на Wildberries
15:07 29.03.2023В Тюменской области осталось расселить 5 тыс. квадратных метров жилья до конца 2023 года