Об угрозах в смартфоне рассказали на "Уроке цифры" ученикам тюменской школы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Открытый "Урок цифры" об угрозах в смартфоне провели для учеников тюменской школы №68 29 марта, сообщает информационный центр правительства региона.

Лекцию прочитал руководитель направления по детской онлайн-безопасности, эксперт по безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Он посоветовал устанавливать надежный пароль, содержащий минимум 8-12 символов из комбинации цифр, букв и знаков. Также, по словам эксперта, необходимо обновлять приложения, использовать защитные программы для смартфона, включить функцию дистанционного удаления данных при потере устройства.

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что ребята, для которых мир цифровых технологий хорошо знаком, могут позаботиться о своих старших родственниках. "Доверчивость и отзывчивость людей старшего поколения часто используются киберпреступниками в корыстных целях. Будьте бдительны сами и помогайте другим защитить себя в интернет-пространстве", – добавил он.

Принять участие в "Уроке цифры" можно и онлайн. Сейчас доступен урок "Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы". 5 апреля стартует курс "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь".