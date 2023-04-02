Тюменская область отмечает День геолога и 75-летие тюменской геологии

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Тюменская область отмечает День геолога и 75-летие тюменской геологии. Основу энергетической безопасности современной России заложили первопроходцы-геологи. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и сотрудников отрасли.

"Именно специалисты этой отрасли кардинально изменили судьбу Тюменской области, определили вектор ее развития. В далеком 1948 году была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция. Это событие стало отправной точкой формирования основы энергетической безопасности нашей страны, послужило началом будущих свершений".

Нефть в Западной Сибири, как любят говорить первопроходцы, будто нарочно пряталась в непроходимых, глухих местах, к которым подобраться непросто. На лодках по таежным рекам, на вездеходах, вертолетах, в 50-градусный мороз, чаще пешком по болотам, торфяникам, метр за метром геологи шли к своей цели.

"Геология – фундамент, на котором вырос и окреп масштабный топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. Вклад геологов - уникальный успех и героическая эпоха великих открытий, - отметил Александр Моор. - Они шли вперед, совершали трудовые подвиги, ставили рекорды, решали грандиозные задачи, несмотря на суровый климат и неустроенный быт".

Количество открытых в Тюменской области месторождений перевалило за девять сотен, среди них такие гиганты, как Самотлорское, Федоровское, Уренгойское, Надымское, Ямбургское и многие другие.

Первая скважина на территории Уватского района была пробурена более полувека назад, но из-за труднодоступности, болотистой местности разработка месторождений долгое время считалась нерентабельной. Тем не менее в 1992 году первую нефть дала скважина на Кальчинском нефтепромысле, а в 2009 году была получена промышленная нефть с самых крупных месторождений района — Урненского и Усть-Тегусского.

Сегодня площадь лицензионных участков Уватского проекта составляет 25 тыс. кв. км, здесь открыто 38 нефтяных месторождений. Подготовленная до товарного качества нефть поступает в систему магистральных нефтепроводов страны. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности нефтяной компании "Роснефть", успешно реализует ООО "РН-Уватнефтегаз". Бурное освоение восточной группы месторождений и ввод их в промышленную эксплуатацию позволило значительно увеличить объемы добываемой нефти.