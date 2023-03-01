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Молодые педагоги Тюмени выйдут на паркет ДК "Нефтяник"

Общество, 14:48 30 марта 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Бал молодых педагогов состоится в Тюмени в мраморном зале дворца культуры "Нефтяник" 31 марта. На паркет выйдут 19 пар, среди которых как дебютанты, так и опытные участники танцевального праздника, сообщает городская администрация.

Театрализованная концертная программа впервые будет включать не только танцевальные, но и вокальные номера. Впервые гостей и участников праздника порадуют яркие режиссерские решения.

"Будут исполнены падеграс, фарандола, танго, пасадобль, фигурный вальс и даже джыга-дрыга", - отмечают орагнизаторы.

Главным хореографом проекта является педагог школы № 15 Андрей Мальцев. Режиссером театрализованного представления выступает главный специалист информационно-методического центра Тюмени Анна Атрашкевич.

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# бал , молодые педагоги , педагог

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