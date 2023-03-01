В определении напитков по запаху соревнуются тюменские студенты на чемпионате профмастерства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В приготовлении авторских салатов, идентификации алкогольных напитков по запаху и цвету, обслуживании банкета соревнуются участники компетенции "Ресторанный сервис" на региональном этапе чемпионата "Профессионалы" в Тюмени. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала одна из экспертов-наставников направления Анастасия Суздалова.

"В конкурсе участвуют студенты тюменских колледжей. Задания весьма объемные. В первый конкурсный день при обслуживании банкета участникам предстояло не только быть официантами, но и готовить самим прямо перед гостями — сырную тарелку, карпаччо из лосося, мороженое с грейпфрутом и мятой и другие блюда", — отметила она.

Во второй конкурсный день участники соревнуются в приготовлении коктейлей и кофе за барной стойкой, определении алкогольных напитков по цвету и запаху, обслуживании бизнес-ланча. Проявляют конкурсанты и декоративные навыки — они должны уметь складывать 25 видов салфеток.

Как отмечает преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анастасия Суздалова, при оценке ребят учитываются не только объективные показатели, например, правильно ли приготовлен коктейль по рецептуре. "Мы оцениваем внешний вид участника — по требованиям это должны быть белая рубашка и черный низ — брюки или юбка, одежда должна хорошо сидеть. Обращаем внимание на осанку, прическу, макияж".

Имена победителей регионального этапа конкурса "Профессионалы" станут известны 3 апреля. Они получат предложения о трудоустройстве от партнеров конкурса и возможность попасть на национальный финал чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года.

Напомним, всего в региональном этапе участвуют 330 студентов ссузов и 165 школьников. Они соревнуются в 86 компетенциях. Как пояснял директор регионального департамента труда и занятости Александр Сидоров, чемпионатное движение "Профессионалы" является правопреемником движения "Молодые профессионалы", которое проводилось по стандартам Worldskills.

Влада Нерадовская