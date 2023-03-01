Двое жителей Ялуторовска предстали перед судом за серию преступлений

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Двух жителей Ялуторовска лишили свободы за совершение преступлений. 16-летнего ялуторовчанина приговорили к лишению свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 33-летнего мужчину - к 3 годам 6 месяцам отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

С 16 на 17 июня 2021 года 33-летний мужчина через интернет заказал у неустановленного лица наркотик. Позже он получил координаты тайника, где нашел более одного грамма запрещенного вещества. Наркотики мужчина положил в карман брюк. Позже его задержали сотрудники полиции.

22 июля 2022 года второй подсудимый в нетрезвом состоянии пытался украсть серебряную цепочку у несовершеннолетнего подростка. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по лицу, нанес телесные повреждения. Он же 22 июля 2022 года другого пострадавшего пять раз ударил по лицу, причинив тем самым легкий вред здоровью.

В этот же день двое подсудимых напали на третьего несовершеннолетнего, избили его, пытаясь украсть телефон.

В судебном заседании подсудимые вину признали.