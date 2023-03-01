Двое жителей с. Сладково незаконно застрелили косуль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух косуль незаконно застрелили 27-летний и 22-летний жители с. Сладково. Ущерб государству составил 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Двух особей косули сибирской молодые люди застрелили на охотничьих угодьях неподалеку от д. Гуляй-Поле Сладковского района в декабре 2022 года. При этом разрешительных документов на добычу животных у них не было.

Уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору" направлено в Сладковский районный суд для рассмотрения по существу.