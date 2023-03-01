Более 200 спортсменов выступят на чемпионате и первенстве по спортивной борьбе в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 200 спортсменов Тюменской области примут участие в чемпионате и первенстве по спортивной борьбе в дисциплинах "Грэпплинг" и "Грэпплинг-ги" в Тюмени 1 и 2 апреля. На соревнованиях выступят представители Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Голышмановского городского округа, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В поединках примут участие юные спортсмены в возрасте 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-19 лет, а также мужчины и женщины старше 18 лет. Им предстоит побороться за лидерство в личном и командном зачетах. Спортсмены, которые займут призовые места, получат возможность попасть в сборную Тюменской области для участия в более крупных состязаниях.

Чемпионат УФО по спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг" и "грэпплинг-ги" состоится 18 и 19 мая в Екатеринбурге, первенство пройдет 29-30 июля в Тюмени.

Соревнования пройдут спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11). Начало - в 10 часов.