Тюменка вынесла из магазина 76 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в 15 тыс. рублей заплатит тюменка, признанная Калининским районным судом виновной в краже с причинением значительного ущерба.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, было установлено, что в августе 2022 года женщина взяла с прилавка в магазине "Заповедник" 76 тыс. рублей и скрылась.

Потратить украденное она не успела, так как на следующий день ее задержала полиция, а деньги были изъяты и возвращены потерпевшему.

В суде тюменка вину признала частично и пояснила взяла деньги чтобы отнести их в полицию. С подсудимой также были взысканы процессуальные издержки в размере 7 тыс. 176 рублей.