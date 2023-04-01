Модернизацию служб занятости и трансформацию рынка труда в УФО обсудили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансформацию рынка труда Уральского федерального округа и модернизацию кадровых центров обсудили руководители служб занятости в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"В настоящее время в стране рекордно низкий уровень безработицы. Однако даже это для нас вызов. Кадровые центры становятся полноценными рекрутинговыми агентствами и работают с гражданами, желающими сменить сферу деятельности, найти работу с более высоким уровнем оплаты труда", - подчеркнул в своем выступлении директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Встреча прошла в рамках регионального этапа чемпионата "Профессионалы"— Тюменская область-2023. Ее участники обменялись опытом по работе с населением и лучшими практиками.