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Модернизацию служб занятости и трансформацию рынка труда в УФО обсудили в Тюмени

Общество, 19:19 31 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансформацию рынка труда Уральского федерального округа и модернизацию кадровых центров обсудили руководители служб занятости в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"В настоящее время в стране рекордно низкий уровень безработицы. Однако даже это для нас вызов. Кадровые центры становятся полноценными рекрутинговыми агентствами и работают с гражданами, желающими сменить сферу деятельности, найти работу с более высоким уровнем оплаты труда", - подчеркнул в своем выступлении директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Встреча прошла в рамках регионального этапа чемпионата "Профессионалы"— Тюменская область-2023. Ее участники обменялись опытом по работе с населением и лучшими практиками.

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# Александр Сидоров , занятость населения

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