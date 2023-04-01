Штраф в 1,5 тыс. рублей оплатит жительница Тюмени за езду по обочине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в 1,5 тыс. рублей оплатит за езду по обочине жительница Тюмени. Видео того, как она на "Mercedes" едет по обочине окружной дороги, свидетели разместили в социальных сетях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы нашли владелицу автомобиля. Ею оказалась 30-летняя тюменка. Для нее это первое привлечение к ответственности. Автомобилистка в свое оправдание сказала, что ей было плохо, поэтому торопилась.