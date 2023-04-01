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В Тюменской области созданы призывные комиссии во всех муниципалитетах

Общество, 12:13 01 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Призывные комиссии созданы во всех муниципалитетах Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства региона, председатель - губернатор Александр Моор, заместитель - военный комиссар субъекта Алексей Куличков. Распоряжение главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, главы муниципальных образований совместно с военными комиссарами муниципальных образований организуют деятельность призывных комиссий, обеспечат их необходимым оборудованием, транспортом и помещениями, окажут содействие военным комиссариатам по организации оповещения, доставки граждан на призывные комиссии и призывные пункты.

Распоряжением утвержден перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться обследование (лечение) призывников.

Всего 147 тыс. человек направят для прохождения срочной службы в Вооруженные Силы РФ. В соответствии с указом президента весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован на сайте Кремля. На службу призовут граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Срок военной службы по призыву - 1 год.

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# Александр Моор , Алексей Куличков , призывная кампания

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