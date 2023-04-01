В Тюмени стартовал образовательный форум "Спутник"

| Фото: информационыый центр правительства Тюменской области | Фото: информационыый центр правительства Тюменской области

VI образовательный форум для педагогов "Спутник" стартовал в Тюмени. Как сообщает информационыый центр правительства региона, порядка 160 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования Тюменской области будут оттачивать мастерство: создавать школьные события, осваивать технологии коучинга и ТРИЗ-педагогики.

"Для нас важно обеспечивать связь традиций образования. Связка "школа и вуз" должна быть рабочей, чтобы переход ребенка из школы на следующую ступень обучения был комфортным", - отметила руководитель центра "Новое движение” ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

Образовательный форум продлится два дня, программа размещена на сайте проспутник.рф