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В Тюмени стартовал образовательный форум "Спутник"

Общество, 12:29 01 апреля 2023

информационыый центр правительства Тюменской области | Фото: информационыый центр правительства Тюменской области

VI образовательный форум для педагогов "Спутник" стартовал в Тюмени. Как сообщает информационыый центр правительства региона, порядка 160 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования Тюменской области будут оттачивать мастерство: создавать школьные события, осваивать технологии коучинга и ТРИЗ-педагогики.

"Для нас важно обеспечивать связь традиций образования. Связка "школа и вуз" должна быть рабочей, чтобы переход ребенка из школы на следующую ступень обучения был комфортным", - отметила руководитель центра "Новое движение” ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

Образовательный форум продлится два дня, программа размещена на сайте проспутник.рф

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