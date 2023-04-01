Тюменцы плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Для них организовали встречу с представителем ТВВИКУ, который познакомил слушателей с теорией маскировки.

Участники рассмотрели готовую маскировочную сеть, определились с необходимыми для их создания материалами. Сейчас, как отмечает представитель ассоциации женщин Тюмени и Тюменской области при ДОСААФ Любовь Сидоренко, жители региона плетут сети наравне с добровольцами из других субъектов РФ. "Ранее у нас не было доступа к теории. Сейчас нам помогли, организовали встречу с педагогами и провели краткий инструктаж. На этой встрече собрались добровольцы из нескольких команд. Назвать количество сетей, которые они наплели и передали, сложно. Но мы имеем обратную связь от бойцов, они высказывают слова благодарности", — рассказала она.

Напомним, ранее активистки ассоциации женщин Тюмени и Тюменской области при ДОСААФ занимались изготовлением блиндажных свечей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Их продолжают создавать, но сейчас, с приходом весны, стали более необходимы сети цвета хаки.

Присоединиться к волонтерам может любой желающий. Сети плетут не только в ДОСААФ на ул. Ямской, но и в храмах, квартирах, подъездах и даже на улицах, где можно поставить раму. Много желающих приходят в кабинет № 407 в офисе регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области (ул. Ямская, 116) по субботам и воскресеньям с 15 до 19 часов. Отметим, на первом этаже здания продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наравне с женщинами плетением масксетей занимается волонтер Андрей Телышев. Команда, в которую он входит, отправила уже четыре готовые сети. Он отмечает, что таких команд как в Тюмени, так и по региону, существует несколько. Волонтер считает важным наладить взаимодейсвтие между волонтерами.

"Сегодня у нас состоялось первое пробное занятие по маскировке с участием компетентного человека. Слушатели получили знания, которые помогут сделать свою работу эффективнее. Люди чувствуют себя непосредственными участниками специальной военной операции, ответственность в тылу. Победа, как известно, куется в тылу. Люди кроме своей основной работы принимают участие в плетении маскировочных сетей, разных акциях помощи. Нам нужны еще люди, нас должно быть больше. Пока каждый не осознает ответственность за нашу победу, победить будет сложно", — поделился волонтер Андрей Телышев.

Александра Чайкина