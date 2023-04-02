В Тюменской области представителям шести профессий предлагают зарплату более 100 тыс. рублей
Зарплаты более 100 тыс. рублей предлагают по вакансиям шести профессий на предприятиях Тюменской области. Машинист буровой установки сможет заработать до 170 тыс. рублей в месяц. Требуются шесть таких специалистов.
Предприятиям также нужны по одному оператору обезвоживающей и обессоливающей установки, а также по добыче нефти и газа. Им готовы платить до 113 тыс. 600 рублей и 114 тыс. рублей в месяц. Начальникам отделов – от 103 тыс. рублей в месяц. Всего открыто четыре вакансии. 100 тыс. рублей в месяц предлагают вальщикам леса, столько же — вышкомонтажникам. Требуется 20 и 10 работников соответственно.
В целом, в банке вакансий Тюменской области более 17,5 тысячи предложений для трудоустройства. Из них – 244 вакансии для служащих и 199 – по рабочим профессиям. Кроме того, предприятия готовы нанять более 1, 2 тыс. водителей, 700 продавцов, 600 специалистов с образованием, пишет Вслух.ру.
Уточнить информацию можно на сайте czn.admtyumen.ru. Центр занятости Тюмени и Тюменского района находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.