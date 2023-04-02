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В Тюменской области представителям шести профессий предлагают зарплату более 100 тыс. рублей

Экономика, 11:36 02 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зарплаты более 100 тыс. рублей предлагают по вакансиям шести профессий на предприятиях Тюменской области. Машинист буровой установки сможет заработать до 170 тыс. рублей в месяц. Требуются шесть таких специалистов.

Предприятиям также нужны по одному оператору обезвоживающей и обессоливающей установки, а также по добыче нефти и газа. Им готовы платить до 113 тыс. 600 рублей и 114 тыс. рублей в месяц. Начальникам отделов – от 103 тыс. рублей в месяц. Всего открыто четыре вакансии. 100 тыс. рублей в месяц предлагают вальщикам леса, столько же — вышкомонтажникам. Требуется 20 и 10 работников соответственно.

В целом, в банке вакансий Тюменской области более 17,5 тысячи предложений для трудоустройства. Из них – 244 вакансии для служащих и 199 – по рабочим профессиям. Кроме того, предприятия готовы нанять более 1, 2 тыс. водителей, 700 продавцов, 600 специалистов с образованием, пишет Вслух.ру.

Уточнить информацию можно на сайте czn.admtyumen.ru. Центр занятости Тюмени и Тюменского района находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.

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# вакансии , занятость , трудоустройство

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