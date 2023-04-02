  • 2 апреля 20232.04.2023воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Регионы УФО и Белоруссия реализуют совместные научные и экономические проекты 

Общество, 11:10 02 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместные проекты в науке, образовании и сельском хозяйстве реализуют регионы УФО и Белоруссия. Также активно развивается сотрудничество в торговле и промышленной кооперации, подчеркнул в День единения народов России и Белоруссии - 2 апреля полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

"Сегодня наши народы, как и прежде, едины в защите своего суверенитета, права на жизнь и свободу. Крепнут политические связи. Расширяется экономическая, социальная и культурная интеграция стран. Но самое главное – у нас есть чувство плеча. Взаимное уважение, доверие и поддержка", - уверен полпред.

Он отметил, что союз России и Беларуси – это путь к укреплению стран. По его оценке, со временем эти связи становятся еще прочнее, что проявляется в сотрудничестве регионов и появлении новых проектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 02.04.2023Тюменцам рассказали, как и где утилизировать тару из-под ядохимикатов и удобрений
15:46 02.04.2023Тоболячка стала вице-королевой международного студенческого конкурса
14:59 02.04.2023Подросткам из Тюменской области вручат паспорта известные общественники
14:35 02.04.2023В Тюменской области сезон юниор-лиги КВН стартует 5 апреля