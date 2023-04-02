Регионы УФО и Белоруссия реализуют совместные научные и экономические проекты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместные проекты в науке, образовании и сельском хозяйстве реализуют регионы УФО и Белоруссия. Также активно развивается сотрудничество в торговле и промышленной кооперации, подчеркнул в День единения народов России и Белоруссии - 2 апреля полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

"Сегодня наши народы, как и прежде, едины в защите своего суверенитета, права на жизнь и свободу. Крепнут политические связи. Расширяется экономическая, социальная и культурная интеграция стран. Но самое главное – у нас есть чувство плеча. Взаимное уважение, доверие и поддержка", - уверен полпред.

Он отметил, что союз России и Беларуси – это путь к укреплению стран. По его оценке, со временем эти связи становятся еще прочнее, что проявляется в сотрудничестве регионов и появлении новых проектов.