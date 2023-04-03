Тюменская авиабаза увеличит протяженность маршрутов патрулирования во время пожароопасного сезона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Протяженность наземных и авиационных маршрутов патрулирования увеличит Тюменская авиабаза во время пожароопасного сезона 2023 года. Также добавлено количество летных часов, выделенных для мониторинга обстановки и доставки расчетов к местам пожаров.

Об этом рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" 3 апреля.

"Маршруты наземного патрулирования скорректированы по отношению к прошлому году. Дополнительно введено 11 маршрутов с учетом итогов предыдущей горимости, 17 маршрутов авиационного патрулирования и три совмещенных. При необходимости объемы патрулирования можно нарастить", - пояснил он.

По его словам, в этом году увеличена численность личного состава тюменской лесоохраны – к ликвидации лесных пожаров планируется привлечь 2 тыс. 940 человек. Все сотрудники прошли переподготовку, медицинскую аттестацию и получили допуск к работе.

Также задействуют 1 тыс. 295 единиц техники. Для авиационного патрулирования по всей области привлекут четыре самолета АН-2 и СК-12, для тушения леса – четыре вертолета МИ-8. Мониторингом пожароопасной ситуации займутся 54 беспилотных летательных аппарата и 50 камер видеонаблюдения. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 33 единицы. Они фиксируют обнаружение дымовых точек в круглосуточном режиме.

"В этом году уже выявлено восемь случаев нарушения пожарной безопасности. За последнюю неделю тюменская авиабаза выезжала на тушение четырех ландшафтных пожаров общей площадью 47 гектаров. То есть пожароопасный сезон начался не только нормативно, но и фактически, что говорит о том, что мы своевременно вводим этот режим и запрет на посещение леса. Земляков прошу отнестись с пониманием к этой ситуации. Тем более что он носит временный характер, как только погодные условия позволят посещать лес, безусловно, ограничения снимут", – добавил Леонид Остроумов.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по Государственному пожарному надзору Алексей Шутов добавил, что с началом противопожарного режима начали свою работу мобильные профилактические группы.

"Сотрудники МЧС России и других структур проводят мероприятия по снижению рисков возникновения происшествий в пожароопасный сезон. При проведении рейдов группы будут следить за пожарной безопасностью в населенных пунктах, дачных обществах и лесных массивах, принимать участие в обнаружении очагов возникновения ландшафтных пожаров, ликвидации их на ранней стадии, информировании по вопросам пожарной безопасности – как с земли, так и с воздуха, с помощью квадрокоптеров", - подчеркнул он.

Отметим, что 4 апреля в д. Юрга Абатского района пройдут межрайонные учения. Подразделения всех заинтересованных сторон отработают тактику и технику тушения лесных пожаров.

Напомним, что противопожарный режим введен в регионе с 3 по 22 апреля. Запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Сейчас в регионе зафиксирован 21 ландшафтный пожар.

Виктория Макарова