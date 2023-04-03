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В Тюмени устраняют ямы на 54 участках городских дорог

Общество, 18:09 03 апреля 2023

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Ямочный ремонт по 54 адресам выполнят дорожные рабочие в Тюмени 3 апреля. Общая площадь ремонта составит 334 кв. м, сообщает администрация города.

Материалы для работы поставляются с тюменского асфальтобетонного завода. Предприятие первым в регионе запустило производство после зимы. Первую партию горячего асфальта развезли по нескольким адресам областного центра. Пока завод работает по заявкам. На полную мощность планируется выйти во второй половине апреля, уточняется в сообщении.

Отметим, что среди адресов, где выполняется ямочный ремонт - улицы 30 лет Победы, 45, 105, Максима Горького, 29, 31, Барнаульская, 8, 14, 20а, 88, 90, Широтная, 8а, и другие.

Еще на 10 участках подрядчики устраняют ямы и неровности и на тротуарах: улицы 30 лет Победы, 77а, 91, 109, Профсоюзная, 77,79, Перекопская (Ленина – Республики), Советская, 88, Малыгина, 5а, Широтная, 8, Газовиков, 14.

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# асфальт , ремонт дороги

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