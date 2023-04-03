Тюменских призывников не направят в зону СВО, заявил Алексей Куличков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весенний призыв в Вооруженные силы РФ, стартовавший в регионе 1 апреля 2023 года, не связан с проведением специальной военной операции.

Об этом главный военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" 3 апреля.

"Для участия в СВО направляются только военнослужащие по контракту, а не призывники", - заверил Алексей Куличков

Всего во время весеннего призыва ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнят около 1 тыс. 700 жителей Тюменской области. Срок службы составит 12 месяцев.

"Все желающие могут подать заявление о замене службы по призыву и подписать контракт на срок до двух лет", - уточнил военный комиссар.

Всего в регионе приступили к работе 27 призывных комиссий муниципальных образований, на них планируется вызвать порядка 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Военком региона добавил, что тюменские призывники будут проходить службу во всех видах и родах войск вооруженных сил, в том числе, ракетных войсках стратегического назначения и национальной гвардии.

"Уже прошли отбор и собеседование 15 человек, которых традиционно направят в Президентский полк", - уточнил Алексей Куличков.

Также в регионе продолжается работа с уклоняющимися от службы. К административной ответственности привлечены уже 15 человек, они получили штрафы в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей

По словам Куличкова, для своевременного получения денежного довольствия всем призывникам на сборном пункте выдадут банковские карты с бесплатным обслуживанием. По прошествии месяца после прибытия в часть на них начислят денежное довольствие от 2 до 15 тысяч рублей.

Также призывников обеспечат вещевым имуществом, а убывающим со сборного пункта выдадут индивидуальные рационы питания и умывальные принадлежности на весь путь следования.

Военный комиссар рекомендовал призывникам брать с собой кнопочные мобильные телефоны без расширенных мультимедийных функций, но с фонариком и хорошим аккумулятором.

"Заявляйте о себе и своих достижениях и навыках, - посоветовал призывникам Алексей Куличков, - В личном деле может не быть, например, отметки о спортивном разряде или допризывной подготовке. Об этом надо говорить, комиссии вас выслушают".

Первые отправки призывников в войска планируется начать после 20 апреля.

Николай Ступников