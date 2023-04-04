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Температура воздуха в Тюменской области в марте превысила климатическую норму на 3-4 градуса

Общество, 10:36 04 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На территории юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха в марте составила минус 1-3 градуса, что, выше климатической нормы на 3-4 градуса.

Максимальная температура воздуха 28 марта, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, повышалась до 10-11 градусов тепла, в северных и западных районах до 12-16 градусов.

В Тюмени три раза был перекрыт абсолютный максимум суточной температуры воздуха, который 25 марта составил плюс 12,7градусов , 27 марта – плюс 16,2, 28 марта он достиг плюс 16,4.

Минимальная температура воздуха в первой декаде понижалась до минус 18-23 градусов, в крайних северных районах до минус 27.

Осадки выпадали в основном в первой и второй декадах, в большинстве районов их сумма составила 55-104% от нормы, в крайних северных районах 133-142% от нормы.

В отдельные дни отмечались гололедные явления, порывы ветра достигали 15-20 м/с. В большинстве районов на 10-16 дней раньше средних дат отмечалось разрушение снежного покрова.

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