В водоканале рассказали, как очищают питьевую воду в Тюмени в условиях паводка

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал"

Кратность отбора проб воды на всех этапах ее очистки и транспортировки увеличили в условиях паводка в тюменском водоканале. Также регулярно пробы воды отбирают более чем в 240 точках городской распределительной сети города и района. По установленному графику лаборатория проверяет качество питьевой воды по 60 показателям, сообщает "Росводоканал Тюмень".

"С поступлением талых вод химический состав исходной воды меняется. Ежечасные лабораторные исследования позволяют оперативно корректировать дозы реагентов и подавать горожанам водопроводную воду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормативам", - рассказал главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин.

Для водоканала паводковый период наступает до схода льда с поверхности реки. Обычно лабораторный контроль качества воды усиливается с 1 апреля по 15 мая, но в этом году из-за раннего потепления предприятие перешло на специальный график контроля качества в третьей декаде марта. Анализ уровня и состояния исходной воды ведется в районе водозабора и в устье Туры.

Кроме этого созданы дополнительные бригады для оперативного решения проблемы водоснабжения на случай возникновения аварийных ситуаций в условиях паводка. Проведены плановые проверки оборудования и действий сотрудников подразделений в случае подтопления объектов, создан необходимый запас ресурсов и реагентов.