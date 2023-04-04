Мотоциклист пострадал в аварии на улице Николая Федорова в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

39-летний водитель мотоцикла "Эндуро" пострадал в аварии на перекрестке улиц Николая Федорова и Николая Семенова в Тюмени 3 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем Ford. "По предварительным данным водитель иномарки, поворачивая, не пропустил мотоциклиста. Мотоциклист получил травмы ноги и другие ранения. Обстоятельства выясняются", — рассказали в ГИБДД.

3 апреля произошла еще одна авария с водителем двухколесного транспорта. 21-летний велосипедист проехал пешеходный переход на перекрестке улиц Мельникайте и Котовского, не спешившись. Его сбил автомобилем Subaru. У велосипедиста диагностирован ушиб.

"Велосипедистам нужно каждый раз спешиваться у пешеходных переходов и переходить "зебру" пешком. Водителям автомобилей нужно помнить, что мотоциклисты могут ехать прямо, необходимо постоянно смотреть в зеркало заднего вида. А мотоциклистам нужно беречь себя, выбирать безопасную скорость", — отметили в Госавтоинспекции.