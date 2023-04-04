В Тюменской области индекс промышленного производства вырос на 2,9 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,9 % вырос индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ситуация в экономике Тюменской области устойчива. Несмотря на внешнее давление региональный индекс промышленного производства вернулся в "зеленую зону", - подчеркнул глава региона.

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих отраслях – 6,8%. В 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% машин и оборудования, лекарств – на 44,5%.

"За каждой из этих цифр – труд земляков. Спасибо каждому за вклад в общее дело. Правительство региона и дальше продолжит поддержку региональной промышленности", - заверил Александр Моор.