В Тюмени на шести дорогах установят желтые информационные щиты

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Информационные щиты желтого цвета – паспорт объекта – установят на шести дорогах Тюмени, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На нем указывается наименование объекта, заказчик и подрядчик, контактные данные для связи, а также сроки начала и окончания работ, сообщает администрация города.

"Важно, чтобы на объекте присутствовала доступная и наглядная информация, у горожан была возможность связаться с исполнителями: задать вопросы или внести свои предложения. Макеты будущих знаков находятся в работе. Согласно контракту информационные щиты на объектах будут установлены в середине апреля", - рассказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Павел Тихомиров.

В 2023 году в Тюмени в нормативное состояние приведут участки улиц: Пролетарской (ул. Полевая – ул. Военная), Щербакова (ул. Ветеранов труда – 5 км Велижанского тракта, 4), Энергетиков (ул. Пермякова – ул. Воровского) и 30 лет Победы (ул. Пермякова – ул. Моторостроителей).