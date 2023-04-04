За незаконное хранение осетров и икры будут судить жителя Тобольска

| Фото: Прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: Прокуратура Тюменской области (архив)

Подозреваемого в незаконном обороте особо ценных биологических ресурсов и видов, занесенных в Красную книгу, будут судить в Тобольске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия ранее судимый за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок и покушение на мошенничество мужчина незаконно приобрел и хранил в гараже двух сибирских осетров и 18,5 кг осетровой икры.

Нанесенный природе ущерб оценивается 3,8 млн рублей. Уголовное дело в настоящее время направлено в Тобольский городской суд.