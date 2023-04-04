В заключительном этапе PARI чемпионата России в Увате встретятся 66 сильнейших спортсменов

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Заключительный этап PARI чемпионата России и межрегиональные соревнования на призы полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по биатлону пройдут в биатлонном центре им. А. И. Тихонова в Увате 5 и 6 апреля. Участниками станут 66 сильнейших спортсменов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

5 апреля мужчинам предстоит преодолеть 40 км и восемь огневых рубежей. 6 апреля на дистанцию 30 км выйдут женщины. Начало соревнований - в 11 часов.

Честь Тюменской области будут защищать 10 биатлонистов. Среди них призер Олимпийских игр Евгений Гараничев, а также Александр Поварницын и Виктория Сливко.

Вход в биатлонный центр свободный. Болельщики также смогут следить за соревнованиями онлайн на Матч ТВ и You Tube-канале Союза биатлонистов России.