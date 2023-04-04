Выставку об успешных тюменских предпринимательницах открыли на улице Дзержинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стендовую выставку "Женщины Тюмени. Мы - бренд" открыли на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 4 апреля. В неё вошли истории 23 предпринимательниц города и области.

Проект задуман для развития женского предпринимательства, для того чтобы вдохновить как можно больше женщин на открытие своего дела, рассказала в интервью "Тюменской линии" организатор проекта, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ТРО "Опора России" Наталья Паденко.

"Мы объявили отбор. Важно было, чтобы это был бизнес со штатом сотрудников, где есть опыт управления людьми. Все женщины, кто заявился, приняли участие в проекте. Улица Дзержинского, где открывается выставка, - это предпринимательская, купеческая улица исторически. Нам важно было разместиться здесь", - сказала Наталья.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фото каждой участницы проекта сопровождается QR-кодом, перейдя по которому можно узнать об истории её становления и секретах успеха.

Симона Сабитова в бизнесе с 2013 года. Рождение третьего ребенка стало мотивацией к тому, чтобы открыть свое дело, отметила она. Так с супругом они организовали переработку рыбы. Сегодня Сабитовы - члены Тюменской торгово-промышленной палаты - поставляют продукцию на всевозможные ярмарки, в том числе в соседние регионы. Есть собственный магазин в Тюмени.

Симона – мать четырех детей - откликнулась на участие в фотопроекте "Женщины Тюмени. Мы - бренд" благодаря своей активной жизненной позиции.

"Я - женщина, во мне есть энергия, сила. На самом деле ты просто живешь, делаешь свою работу. И важна, конечно, поддержка семьи. Бизнес ведем с супругом, он технолог. 19-летний сын помогает", - говорит она.

Выставка о предпринимательницах Тюмени пришла на смену проекту об истории города, который был установлен в день открытия пешеходной улицы Дзержинского, 1 декабря 2022 года. По словам гендиректора Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексея Краева, с новой выставкой смогут познакомиться тысячи горожан и гостей Тюмени.

"Хочется, чтобы люди, которые гуляют по улице, максимально её узнали. Кстати, многие из участниц проекта интегрированы в социальную жизнь города. Одна из предпринимательниц ведет открытые занятия для тюменцев. Улица меняется и выставки меняются. Есть несколько идей, связанных с культурой, историей города. Так что после этого будет что-то новое", - заверил Краев.

Параллельно с выставкой на Дзержинского портреты тюменок, только на холстах, представлены в Тюменской областной научной библиотеке. С конца апреля до августа она будет размещаться в торговых центрах Тюмени.

председатель ТРО "Опора России" Эдуард Омаров.

Анжела Лебедева