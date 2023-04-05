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УСТЭК восстановит в Тюмени благоустройство после ремонта до 1 июня

Общество, 10:32 05 апреля 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Благоустройство после ремонта теплосетей и замены трубопровода на 1 тыс. 300 объектах завершат специалисты УСТЭК в Тюмени до 1 июня.

С 15 октября по 15 апреля, выполняя работы по устранению технологических инцидентов, УСТЭК проводит восстановительные работы во временном зимнем варианте.

Такой вариант восстановления предполагает отсыпку песком, на дворовых территориях и тротуарах - отсыпку щебнем, на проезжих частях - проливку бетоном. После 15 апреля специалисты начнут благоустраивать территории уже в летнем варианте и завершат его в срок до 1 июня.

Крупными территориями восстановления благоустройства станут проезжие части на улицах Самарцева, Красных Зорь, Советской, Елецкой, Комсомольской, Немцова, Запольной, где заменят более 1000 кв. м дорожного полотна.

Также за это время будет уложен асфальт во дворах и на проезжих частях, проездах и тротуарах, установлены бордюрные камни. На газонах и озелененных территориях будет отсыпан плодородный слой почвы.

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# благоустройство , УСТЭК

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