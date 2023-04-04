Паспорта семье из Харьковской области вручили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паспорта семье из Харьковской области вручили в Тюмени 4 апреля. В областной столице вынужденные переселенцы оказались случайно, и как говорит глава семейства Евгений, не пожалели, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Он отметил, что на каждом этапе специалисты управления по вопросам миграции поддерживают их консультациями: от получения документов до обустройства на новом месте. Паспорта получили не только родители, но и их старший сын Андрей, которому исполнилось 14 лет.

"Я очень счастлив, что мой первый паспорт – российский. Теперь я гражданин страны, где красиво и спокойно", - поделился эмоциями парень.

Сейчас родители устраивают его, а также шестилетнюю дочь Эллу в учебные заведения. Андрею необходимо догнать сверстников по программе, а Элла посещает подготовительные курсы для первоклашек.