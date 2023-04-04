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В Тюмени на 10 суток задержали водителя, разъезжавшего по ул. Дзержинского

Происшествия, 18:42 04 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 суток задержан водитель, который вместе с компанией разъезжал по пешеходной ул. Дзержинского Тюмени в ночь на 4 апреля. Видео того, как автомобиль парковался у одного из питейных заведений и ездил по тротуару, попало в Госавтоинспекцию, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Задержать нарушителя удалось той же ночью. 21 летний водитель отказался от медосвидетельствования, при этом, как выяснилось, у него нет прав на управление машиной.

После завершения ареста нарушителя привлекут к административной ответственности за езду по тротуару.

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