Межведомственная комиссия по поддержке участников СВО создана в Тюменской области
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Региональная межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создана в Тюменской области. Возглавила ее вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
В состав комиссии вошли представители исполнительных органов власти, общественных и религиозных организаций.
Отметим, решение о создании комиссии принято в соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.