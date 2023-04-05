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Межведомственная комиссия по поддержке участников СВО создана в Тюменской области

Губернатор, 16:03 05 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональная межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создана в Тюменской области. Возглавила ее вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

В состав комиссии вошли представители исполнительных органов власти, общественных и религиозных организаций.

Отметим, решение о создании комиссии принято в соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

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# Александр Моор

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