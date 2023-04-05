Под Тюменью иномарка сбила шестиклассницу

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

12-летнюю школьницу сбил автомобиль BMW на Салаирском тракте 4 апреля. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, девочка вышла из школьного автобуса и пошла по переходу. Ее стал пропускать водитель автомобиля "Газель". В этом время 50-летняя водитель иномарки, которая попыталась обогнать "Газель", сбила школьницу.

Шестиклассница получила травмы. Обстоятельства наезда на ребенка на "зебре" выясняются.