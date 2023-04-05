Вороний день отметят в этностойбище в Тюменском районе

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

"Вороний день" — праздник коренных народов Севера, связанный с наступлением весны — отметят в "ЭтноСтойбище "Увăс Мир хот" в Тюменском районе 9 апреля. Мероприятие начнется в 14 часов, сообщает инфоцентр правительства региона.

В этнографическом центре коренных малочисленных народов Севера Тюменской области 9 апреля состоятся театрализованное представление, концертная программа, традиционные обряды, дегустация блюд национальной кухни, конкурсы и игры, спортивные состязания "Северное многоборье", мастер-классы по народным промыслам, выставка декоративно-прикладного творчества.