Тюменцы собрали 412 тысяч рублей на создание "Читальни" в "Конторе пароходства"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

412 тыс. 130 рублей собрали тюменцы на создание "Читальни" в мультицентре "Контора пароходства". За три месяца свой вклад внесли 432 человека. Открыть новое пространство планируется уже в июне, сообщает пресс-служба "Конторы пароходства".

Руководитель мультицентра Юлия Саначина рассказала, что проект поддержали издательства, библиотеки, тюменские компании и сообщества. Они прислали книги и сертификаты для продажи в пользу "Читальни", а жители города отправляли деньги.

"Чтобы собрать средства наша команда придумала разные форматы: мы проводили беспроигрышные лотереи, разговорные клубы, организовали концерт — все собранные средства отправлены на "Читальню". Изначально целью была сумма 350 тысяч, в итоге удалось собрать 412 тысяч. Это показывает, насколько "Читальня" нужна городу. Теперь сконцентрируемся на обустройстве пространства", — подчеркнула она.

"Читальня" разместится в холле второго этажа мультицентра. Здесь появятся столики, стулья, диваны, дополнительное освещение и книги. На ближайшие два месяца запланирована покупка мебели и предметов интерьера. Пространство станет доступным для всех бесплатно. Читать книги можно будет только на территории мультицентра. Также в "Читальне" планируется проводить встречи разговорных клубов и другие мероприятия.