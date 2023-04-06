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Тюменские общественники убедились в безопасности подъезда к шести СНТ

Общество, 15:38 06 апреля 2023

vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Подъезд к садовым товариществам "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень", "Лаванда", "Виктория", "Зеленый дол" комфортный и безопасный. В этом убедились тюменские общественники при осмотре дороги, отремонтированной в 2022 году.

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, дорога протяженностью 8,6 км была в ямах, буграх, трещинах, иногда ее топило. Это было небезопасно. Приходилось ограничивать движение общественного транспорта.

"К ремонтным работам здесь приступили в 2020 году. В прошлом году завершили и сдали объект в стопроцентном исполнении", - сказал он.

Подрядчик привел дорогу к шести СНТ в нормативное состояние, отремонтировал остановочные карманы и пункты. С учетом проведенных работ и новых дорожных условий были скорректированы схемы движения общественного транспорта, который сегодня здесь ходит строго по расписанию, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

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# ремонт дорог , СНТ

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