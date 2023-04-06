Тюменский производитель назвал условия, при которых салат можно есть прямо из упаковки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условия, при которых полезный салат можно есть прямо из упаковки, назвали в компании "Прованс". На предприятии в месяц производят более 10 тонн полезных салатов для ресторанов, кафе и магазинов.

По словам директора по развитию Олега Бурейко, в первую очередь надо обратить внимание на надпись на упаковке.

"Если речь идет о цельных салатах, то на упаковке обязательно будет написано, что перед употреблением продукт нужно помыть. А готовые миксы, во всяком случае нашего производства, мыть не надо", - рассказал топ-менеджер компании в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Он пояснил, что после того, как сырье для изготовления салатов, а это овощная смесь и микс салатов, очищены и порезаны по размерам, их по конвейеру направляют в две ванные.

"В первой - специальное средство. Из нее продукт отправляется в белую зону. Там второй раз он промывается, как мы говорим – душируется, вода подается под давлением, чтобы смыть все остатки. Далее все сушится в центрифуге и потом уже отправляется на упаковку – флоу-пак. В ней кислород замещен модифицированной газовой смесью углерода и азота. Это не позволяет развиваться бактериям внутри пачки и, соответственно, увеличивает срок годности", - пояснил Олег Бурейко.

При этом он отметил, что на каждом этапе производства отлажен контроль качества. А начинается с того момента, как сырье выгружается из фуры поставщика на промышленный склад, и завершается, когда готовая продукция отправляется заказчикам. Во всех цехах выдерживается температурный режим - от двух до четырех градусов тепла. Сотрудники работают в резиновых перчатках, спецодежде и головных уборах из нетканой ткани. Соблюдаются и другие меры, чтобы продукция была не только полезной, но и безопасной.

Оксана Корнеенкова