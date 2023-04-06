Более 100 школьников Тюменской области участвуют в олимпиаде "IT-сиквел"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 школьников из Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Заводоуковска участвуют в олимпиаде "IT-сиквел", которая стартовала 6 апреля в Легкоатлетическом манеже.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель центра "Новое поколение", заместитель директора Физико-математической школы Тюменской области Максим Сусоев.

"Этот турнир для тех учеников, которые на региональном этапе по информатике показали достойный и высокий результат, но им немного не хватило баллов, чтобы пройти в финал. Задания для них разработали члены жюри всероссийской олимпиады школьников по информатике. По нашему мнению, это послужит толчком к дальнейшим успехам ребят", - добавил он.

Для участников подготовили пять заданий. Программировать можно на языках C++, Python, Java, Pascal и C Sharp. Проверять итоговые ответы будет компьютер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один из участников олимпиады, одиннадцатиклассник тюменской гимназии №16 Максим Шульгин рассказал, что часто участвует в подобных олимпиадах.

"Считаю, что я неплохо готов и способен показать хороший результат. Мне нравится работать с кодом, увлекаюсь программированием техники, а вот искусственный интеллект не привлекает. Больше склоняюсь к разработке игр. Уже есть несколько частично готовых проектов", - говорит школьник.

Результаты "IT-сиквела" подведут сегодня в 18 часов. Победителей и призеров наградят дипломами соответствующих степеней и призами.

Напомним, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Новое поколение" открыт в Тюменской области с 2022 года. Его работа построена по модели всероссийского образовательного центра "Сириус" и является структурным подразделением Физико-математической школы Тюменской области.

Виктория Макарова