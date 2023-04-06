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В Тюменской области резко похолодает из-за арктического вторжения

Общество, 16:12 06 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Тюменской области в ближайшие сутки. Уже в ночь на 7 апреля столбики термометров могут опуститься до минус 10, а в северных районах - до минус 16 градусов.

По данным синоптиков центра Фобос, причиной станет вторжение ледяного воздуха из акватории Карского моря. Однако похолодание продлится недолго, уже в выходные, 8 и 9 апреля, дневная температура воздуха вновь поднимется выше ноля.

Так, в Тюмени ближайшим вечером и ночью северный ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха к утру 7 апреля опустится до минус 10 градусов. Атмосферное давление превысит норму.

Днем 7 апреля ожидается ясная погода, максимальная температура воздуха составит минус 1 градус. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В северных районах региона, например в Увате, столбики термометров ночью опустятся до минус 16 градусов, днем 7 апреля потеплеет лишь до минус 6.

Любовь Голышева

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