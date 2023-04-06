  • 6 апреля 20236.04.2023четверг
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Первый телемост "Тюмень – зона СВО" состоялся в Тюменской области

Общество, 20:34 06 апреля 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Около 30 военнослужащих подразделения "Кедр" пообщались с родными и близкими по телемосту "Тюмень – зона СВО" в военном комиссариате Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С награжденным медалью "За отвагу" воином смогла увидеться его супруга Александра. "Всех ждем, любим, гордимся. Есть психологическая помощь. Для нас организуют разные мероприятия. Меня приглашали на 8 Марта, ребенка поздравляли. Рада, что есть отзывчивые люди, которые помогают военнослужащим. Хочу, чтобы все мужчины вернулись и встретились со своими семьями", – сказала тюменка.

Практика проведения таких телемостов обязательно будет продолжена в зависимости от выполняемых подразделениями задач и технических возможностей, сказал заместитель военного комиссара Тюменской области Сергей Вакатов.

По телемосту к землякам от имени всех бойцов обратился представитель командования подразделения. "Хотелось бы выразить благодарность всем кто нас поддерживает, отправляет гуманитарную помощь, помнит о нас. Нам все это очень важно", – заключил он.

Телемост был организован командованием Центрального военного округа при непосредственном участии правительства Тюменской области.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# военнослужащие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 06.04.2023На железнодорожном переезде в Тюменском районе частично ограничат движение
20:34 06.04.2023Первый телемост "Тюмень – зона СВО" состоялся в Тюменской области
18:43 06.04.2023На областной фестиваль "Студенческая весна" в Тюмени поступило рекордное количество заявок
18:36 06.04.2023Тюменские врачи помогли пациенту избежать серьезных последствий от туберкулеза