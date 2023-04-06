Первый телемост "Тюмень – зона СВО" состоялся в Тюменской области

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Около 30 военнослужащих подразделения "Кедр" пообщались с родными и близкими по телемосту "Тюмень – зона СВО" в военном комиссариате Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С награжденным медалью "За отвагу" воином смогла увидеться его супруга Александра. "Всех ждем, любим, гордимся. Есть психологическая помощь. Для нас организуют разные мероприятия. Меня приглашали на 8 Марта, ребенка поздравляли. Рада, что есть отзывчивые люди, которые помогают военнослужащим. Хочу, чтобы все мужчины вернулись и встретились со своими семьями", – сказала тюменка.

Практика проведения таких телемостов обязательно будет продолжена в зависимости от выполняемых подразделениями задач и технических возможностей, сказал заместитель военного комиссара Тюменской области Сергей Вакатов.

По телемосту к землякам от имени всех бойцов обратился представитель командования подразделения. "Хотелось бы выразить благодарность всем кто нас поддерживает, отправляет гуманитарную помощь, помнит о нас. Нам все это очень важно", – заключил он.

Телемост был организован командованием Центрального военного округа при непосредственном участии правительства Тюменской области.

Видео информационного центра правительства Тюменской области